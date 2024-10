721 richieste di edilizia scolastica da attuare su tutto il territorio regionale grazie al nuovo Piano di edilizia scolastica Iscol@ per il triennio 2018-2020. Li fissa una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale.

Le istanze da Comuni, Province, Città Metropolitana di Cagliari e Unioni dei Comuni, saranno ripartite tra l'asse 1 (93) per la realizzazione delle “Scuole del Nuovo Millennio” e quello II (628) per il rinnovo e la messa in sicurezza delle scuole isolane. Inoltre altre 400 hanno fatto richiesta per il rinnovo di arredi e attrezzature.

«Il progetto Iscol@ – ha dichiarato il presidente Pigliaru - continua con grande operatività perché la scuola rimane al centro della nostra strategia: per avere studenti migliori e più preparati e per combattere la dispersione scolastica, dobbiamo garantire anche edifici sicuri, vivibili, dove sia bello fare lezione. In questi primi tre anni abbiamo già programmato 1300 interventi con un investimento di circa 300 milioni di euro, oggi lanciamo il programma per il prossimo triennio con particolare attenzione per le scuole di proprietà degli enti locali. In questi mesi l’Unità di progetto Iscol@ ha tenuto una fitta serie di incontri sul territorio con gli amministratori locali per condividere il metodo, monitorare l’attuazione del progetto e arrivare a una programmazione di Iscol@ ritagliata sui fabbisogni reali».

Un passaggio fondamentale sarà la trasmissione, entro il 2 agosto, al Ministero dell'Istruzione e, per conoscenza, a quelli delle Finanze e delle infrastrutture, dei piani regionali triennali di edilizia scolastica, che potranno essere aggiornati annualmente per il 2019 e il 2020.