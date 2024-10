La giunta della Camera di commercio di Cagliari , proprietaria dell'aeroporto di Cagliari per il 94% delle quote, ha rinviato la deliberazione alla prossima riunione, prevista tra la fine di agosto ei primi di settembre, quindi salta la delibera sul progetto di integrazione dello scalo di Elmas .

Stando a quanto appreso dall'Ansa, il rinvio è stato programmato a causa della necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, soprattutto in relazione alla mole di documentazione necessaria per legge per attuare la cessione delle azioni al fondo F2i , a cui vanno allegati i dati aggiornati del bilancio dell'ente camerale per poter completare le valutazioni.

Nella documentazione già predisposta i dati del bilancio si riferivano al consultivo 2022 e adesso devono essere aggiornati con gli ultimi dati della semestrale 2023. Tutti gli aspetti e l'esame della documentazione sono stati approfonditi nella riunione di oggi anche in presenza dell'advisor che sta seguendo l'operazione.

Le fasi del progetto di integrazione previsto che la Camera di commercio di Cagliari sottoscriva un aumento di capitale in F2i, che nonostante il no della Regione sta proseguendo nella strada della fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero, attraverso il passaggio delle quote di maggioranza della Sogaer.

Il cda della Geasar, società di gestione dello scalo di Olbia, nel frattempo ha deliberato nei giorni scorsi la modifica che permette di richiedere la convocazione di un'assemblea societaria anche con una quota azionaria inferiore al 20%, cambiamento annunciato per andare incontro alle richieste della Regione di un peso maggiore. La modifica dello statuto dovrà poi passare il vaglio dell'assemblea dei soci della Nsa, nord Sardegna aeroporti, convocata per ottobre.