Si terrà questo fine settimana a Tonara, presso Centro Polifunzionale, la rassegna cinematografica organizzata dall’amministrazione Comunale e dalla Proloco del centro barbaricino. Due i film in programma: “Oceania” e “Rogue One: a Star wars story”.

Il primo è un film di animazione della Disney dal 22 dicembre scorso al cinema. La nuova favola della multinazionale statunitense ha superato gli 8,3 milioni di dollari in due settimane.

Il secondo è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre. In quattordici giorni ha battuto i record di incassi ed è arrivato a 800 milioni di euro in tutto il mondo.

L’appuntamento a Tonara è dunque per venerdì, sabato e domenica prossimi con i due spettacoli previsti alle 18 e alle 21, al costo di 5 euro.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti programmati fino a giugno. Le proiezioni al Centro Polifunzionale saranno in contemporanea con le diffusioni nelle sale cinematografiche in campo nazionale.

“Cinemania” è un progetto ben articolato che prosegue quel percorso che l’amministrazione di Tonara, in stretta sintonia con l’associazione turistica, porta avanti per contrastare lo spopolamento, come spiega il sindaco Flavia Loche: “Attraverso questa novità si prosegue nel cammino già tracciato al fine contrastare lo spopolamento imperante nei nostri territori, al fine di dimostrare che la vita in montagna è una vita possibile e gradevole e non solo sinonimo di isolamento e scarsità di attrattive”.

“Il sostegno alle famiglie attraverso l'introduzione di bonus bebè, la creazione e il mantenimento di servizi per l'infanzia sia invernali che estivi, il sostegno delle moltissime attività sportive e musicali per tutte le fasce di età e diverse forme di intrattenimento durante tutti i periodi dell'anno sono – spiega il primo cittadino - solo alcune delle azioni intraprese per rendere la vita paesana sempre più allettante e per non smorzare la classica, celeberrima vitalità tonarese”.

Ma non solo, il progetto ha anche “lo scopo di dare una boccata d'ossigeno, attraverso il richiamo di persone dal circondario, alle attività commerciali e creare così un effetto domino positivo sull'economia locale. Altri obiettivi non trascurabili sono quello della promozione della cultura cinematografica , dell'utilizzo e della valorizzazione del Cinema polivalente che, pur essendo a norma e in ottimo stato, rischia di rimanere poco conosciuto e sotto-utilizzato. Riteniamo che L’utilizzo e la valorizzazione, già avviati negli anni trascorsi anche grazie al sodalizio con la direzione del "Giffoni Film Festival" promosso dal BIM Taloro, siano funzionali alle crescita culturale, sociale ed economica non solo di Tonara ma di tutto il territorio del Centro Sardegna e l'avvio di un percorso progettuale orientato a rendere l’unico vero cinema di questo territorio così periferico costituisca momento propulsivo imprescindibile di Sviluppo a 360°”.