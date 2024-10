La conoscenza della storia e dei valori dell’autonomia anche attraverso lo studio della figura di Giorgio Asproni. È questa la finalità del progetto “Bortigale”, proposto dall’Amministrazione comunale guidata da Francesco Caggiari con il contributo del dottor Mario Sanna (esperto e studioso) e reso possibile grazie alla somma di 3mila euro concessa dall’Assessorato della Pubblica istruzione della Regione Sardegna nell’ambito dei festeggiamenti per “Sa Die de Sardigna”.

La tematica riguarderà la storia della Sardegna, con una particolare attenzione al periodo della “Fusione perfetta” del 1848, l’Unità d’Italia e la perdita dell’autonomia da parte del regno sardo.

Saranno previsti 5 seminari da 10 ore per gli alunni delle scuole medie e 3 per gli adulti da 6. Per questi ultimi le lezioni avranno inizio giovedì 30 novembre dalle 18.30 alle 20.30 e proseguiranno nelle giornate 5 e 12 dicembre, sempre alla stessa ora. Per i primi, invece, si comincerà giovedì 23 novembre per continuare il 28, il 30, il 5 e il 12 dicembre dalle 14.30 alle 16.30. Gli incontri si terranno nei locali della biblioteca comunale.