Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, introdotto l’anno scorso nel percorso scolastico, coinvolgerà i primi circa 40 studenti delle scuole.

secondarie cagliaritane che verranno impiegati nei servizi dell’amministrazione comunale.

Le ragazze e i ragazzi selezionati matureranno un’esperienza lavorativa affiancando i dipendenti del Comune in settori come gli uffici di città, le biblioteche, il verde pubblico e i centri di informazione turistica.

I momenti formativi di alternanza scuola-lavoro sono basati sulla convenzione predisposta dall’amministrazione comunale in accordo con i vari istituti scolastici. Nell’arco degli ultimi tre anni della scuola superiore sono previste, in totale, 200 ore per ciascun iscritto ai licei e 400 ore per gli studenti degli istituti tecnici.

Una parte delle ore sarà finalizzata all’apprendimento attivo all’interno di un percorso condiviso tra il tutor scolastico e quello comunale.