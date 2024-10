Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte saranno inseriti nei “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati”, della Sardegna.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda, ha preso atto dell’analisi territoriale presentata dal Gal che opera nelle aree interessate e approvato oggi per questi territori l’avvio della fase di valutazione per la definizione di un progetto di sviluppo locale. Tredici i comuni interessati: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana e Tonara.

“La delibera segue l’incontro che il presidente Cappellacci ha avuto i giorni scorsi sul territorio recependo immediatamente le istanze dei sindaci e delle parti sociali – spiega l’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda - dei 25 comuni appartenenti al Gal distretto rurale BMGS (Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte) 12 erano già inseriti nei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale e ora, entro pochi giorni anche per i tredici interessati dalla delibera partiranno sia i tavoli istituzionali e sia quelli di partenariato tecnici per definire le priorità dei programmi di intervento per la definizione dei progetti di rilancio”