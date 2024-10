“Le beffarde prese di posizione della Giunta Regionale sulla questione Ryanair hanno ormai abbondantemente superato il ridicolo e sono testimoniate dai preoccupanti dati sul movimento passeggeri negli aeroporti di Cagliari e Alghero”.

Sono queste le parole del consigliere regionale dei Riformatori Sardi Luigi Crisponi che sottolinea che, mentre in Sardegna i dati negativi fanno paura, negli aeroporti nazionali si registra una crescita media da Gennaio ad Aprile del 4 %.

“Media ancor più positiva per quegli scali di regioni mediterranee nostre dirette competitor sotto il profilo del movimento turistico, come Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. Là crescono tutti i movimenti passeggeri, da Brindisi a Catania (+5%), da Reggio Calabria a Napoli ( + 3,1%), fino a Lamezia e Bari, + 13,9 % per i soli passeggeri internazionali e Palermo dove dall'estero registrano, beati loro, addirittura un +35,1%”.

“Tutta la vicenda dimostra che ci troviamo di fronte alla assoluta incapacità di trovare da parte di Deiana e company lo straccio di una soluzione. A tutt'oggi assistiamo sgomenti ai soliti baldanzosi annunci e a vacue interlocuzioni con l'operatore irlandese che fino ad oggi però ha fatto l'unica cosa possibile dopo le prese per il naso della Giunta regionale: le valigie”.

“A differenza della Regione Puglia - prosegue Crisponi - qui si traccheggia mentre la stagione sta scivolando via senza che si batta un colpo o che vi siano azioni degne di tale nome. Insomma è un fallimento su tutto il fronte del trasporto da e per la Sardegna e il tragico è che si persevera nel servire maldestramente balle agli esasperati operatori della filiera turistica e ai cittadini".

"Anche Il famigerato programma di interventi concordato con il governo nazionale è solo un campionario vastissimo di inconcludenza e arroganza - conclude il consigliere regionale Luigi Crisponi -. Con l'incredibile risultato di mettere ko l'unico settore capace di restituire fiato alla malandata situazione economica regionale”.