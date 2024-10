Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un 29enne olbiese per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Il ragazzo, in seguito a una perquisizione effettuata dagli uomini del Commissariato di Olbia presso il suo domicilio ed altre sue proprietà, sarebbe stato trovato in possesso di 1,5 chili di marijuana, parzialmente essiccata e pronta per essere immessa sul mercato.

Secondo quanto riferito, lo stupefacente era nascosto all’interno della canna fumaria del caminetto dell’abitazione, ingegnosamente modificato al fine di renderlo idoneo all’essiccazione delle infiorescenze e dissimulare la fuoriuscita delle conseguenti esalazioni. L’accurato controllo avrebbe inoltre permesso di rinvenire e sequestrare lampade alogene, ventilatori per l’essicazione, bilancini di precisione ed altra strumentazione, tutto materiale riconducibile alla logistica necessaria per lo spaccio illecito della cannabis.

Il 29enne, già conosciuto agli uomini del Commissariato per i suoi precedenti, sarebbe stato trovato anche in possesso di alcune munizioni per fucile da caccia, illegalmente detenute.