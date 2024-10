Concorso Wine and Sardinia, proclamati i vincitori. La giuria di qualità ha premiato 16 eccellenze vitivinicole isolane con riconoscimenti ai migliori rossi, bianchi, rosati, vini da dessert secchi e dolci.

Le premiazioni si terranno a Sorgono il 24 e 25 ottobre 2015, nel corso della seconda edizione del Salone dei Vini sardi, organizzata anche quest'anno in concomitanza con le iniziative di Autunno in Barbagia dedicate alla vendemmia tradizionale (Sa Innenna).

Capacità di emozionare raccontando l'eroicità della viticoltura isolana e dei diversi territori sardi in modo non scontato, di osare, superando gli attuali standard qualitativi, orientati a un mercato interno e turistico, per puntare ai mercati internazionali, competitivi e esigenti ma decisamente più promettenti e stimolanti.

Sono questi gli elementi distintivi che la Giuria di esperti ha ricercato nel corso della valutazione dei circa cento campioni di vini in concorso per la seconda edizione del Concorso enologico Wine and Sardinia.

L'iniziativa, rivolta alle produzioni regionali, è promossa dalla Pro Loco di Sorgono (organismo autorizzato ufficialmente dal ministero per le Politiche agricole) e dal Comune.

Sono in tutto sedici i vini premiati:

Per la categoria Vini rossi (annate 2013- 2014) ha ottenuto il Wine and Sardinia d'oro il “Bovale IGT Marmilla” 2013 della pluripremiata Cantina Su Entu di Sanluri. Il Sigillo d’Argento è andato invece a “Sas Piras” 2013 dell'Azienda Viticola Binzamanna di Martis (Sassari). Si è aggiudicato il Sigillo di Bronzo “Tiros” 2013 della Società Agricola Siddura di Luogosanto (Sassari).

Per la categoria dedicata ai rossi antecedenti il 2013, il Wine and Sardinia d'oro è stato assegnato al vino “Hassan” della Tenuta Asinara srl di Cargeghe (Sassari); Sigillo d’Argento al

“Capo Sardo” Cannonau DOC della Cantina Gianluigi Deaddis di Sedini (Sassari).

Per la categoria Vini bianchi (annate 2013 – 2014) il Wine and Sardinia d'oro è stato assegnato a “Notteri” Vermentino di Sardegna DOC 2014 della Cantina Castiadas Soc. Coop. Agricola di Castiadas (Cagliari); il Sigillo d’Argento a “Contissa” (2014) realizzato nella Cantina Trexenta soc. Coop. Agr. di Senorbì (Cagliari); i giurati hanno assegnato il Sigillo di Bronzo a “I Giganti” Bianco Tharros IGT (2013) dell'Azienda Vinicola Attilio Contini Spa di Cabras (Oristano).

Per la categoria Vini rosati Wine and Sardinia d'oro a“Nieddera Rosato” Valle del Tirso Igt, (2014) prodotto dall'Azienda Vinicola Attilio Contini Spa