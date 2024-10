Stefania Satta, con “Divergenze”, si è aggiudicata l’edizione 2017 di “Cagliari in uno scatto”, che si è conclusa ieri pomeriggio alla MEM (Mediateca del Mediterraneo) con la cerimonia di premiazione dei vincitori alla quale ha partecipato il Sindaco Massimo Zedda.

Numerosi i partecipanti al contest, con 223 appassionati di fotografia che hanno inviato il loro scatto al Comune di Cagliari. «Un numero così alto di partecipanti, – ha sottolineato il primo cittadino –, non passa certo inosservato e vedere tanti appassionati di fotografie in giro per le vie della nostra città sottolinea non solo una passione per l’immagine, ma una grande attenzione nel voler interpretare luoghi e spazi urbani del vivere quotidiano».

La decisione, non facile, è arrivata dopo un intenso lavoro portato avanti dalla Commissione presieduta da Elisabetta Neroni (Direttrice Generale del Comune) e composta da Salvatore Ligios (fotografo professionista), Nevina Satta (Direttrice della Film Commissione Regione Sardegna) e da personale qualificato dell’Amministrazione.

31 le fotografie ammesse tra cui sono state individuate le cinque che si sono aggiudicate i premi in palio e altre sei che hanno ricevuto una menzione speciale da parte della Giuria. Tutti e trentuno gli scatti sono stati esposti in una spazio al secondo piano della MEM e saranno disponibili alla visione del pubblico fino al 30 dicembre.

Alla vincitrice sono andati, oltre che una pergamena ricordo e i complimenti del sindaco, un premio di 2mila 500 euro. Al secondo posto (premio da 1.800 euro) si è classificata Maria Giulia Piras con “Riflessi di marea” mentre il terzo posto (premio da 1.500 euro) è andato a Claudia Giuseppetti con “Camminando alla scoperta di Cagliari”. Quarta e quinta classificata, con un premio rispettivamente di 1.000 e 800 euro, le immagini “Viale Poetto d'amare” di Francesco Saponi e “Check-in” di Valentino Sanna.

Le menzioni sono andate a “Baciata dalla luna” di Maurizio Zucca, “Vita ai piedi delle mura” di Lorenzo Cocco, “Sagra del pesce a Sant'Elia” di Daniele Demurtas, “Keep on walking” di Fabio Fusari, “La bella vita” di Andrea Mascia e “Ombre e colori (da Stampace a Castello)” di Sara Piga.

Nella foto in basso Claudia Giuseppetti, vincitrice del terzo premio