Il 55enne nuorese Mario Mele, accusato di evasione fiscale con ricavi non dichiarati per circa 17 milioni di euro e IVA sottratta all’Erario per circa un milione e mezzo di euro, si è presentato ieri nell'aula del tribunale di Nuoro per l'udienza del processo che lo vede imputato.

Arrestato a Malindi dalla polizia del Kenya ed espulso dal territorio africano, “il re delle discoteche”, detenuto nel carcere di Badu 'e Carros, era fuggito dall’Italia nel 2013, quando, per sottrarsi all’arresto dei finanzieri, si era recato in Kenya, dove ha continuato a fare l’imprenditore nel settore delle discoteche e dei locali alla moda; a Malindi gestiva il club “PATA PATA Beach Club” che portava il nome della discoteca che lo aveva reso celebre in Sardegna, il cui destino era stato segnato dall’esito degli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Nuoro.

Il club di Malindi, situato su una spiaggia dell’oceano indiano, era stato arredato e progettato dallo stesso Mele. L’imprenditore sardo in Italia è accusato in primo luogo di evasione fiscale e le indagini avviate nel 2012 si erano concluse con la scoperta di ricavi non dichiarati per circa 17 milioni di euro e IVA sottratta all’Erario per circa un milione e mezzo di euro.

Ieri, davanti al collegio di giudici, un maresciallo della Guardia di Finanza ha ricostruito una parte della storia delle società costituite da Mele e degli altri imputati, con l'obiettivo di nascondere al fisco i milioni di euro all'anno ricavati dagli incassi di tre locali notturni.