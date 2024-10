Un problema tecnico ha costretto ieri la compagnia Easy Jet a lasciare a terra 180 passeggeri in partenza da Olbia per Manchester con il volo della compagnia britannica la cui partenza era prevista alle 20:15. Infuriati i passeggeri, molti dei quali provenienti da altre zone della Sardegna, che hanno dichiarato di essere stati lasciati senza assistenza.

In molti hanno dovuto cercare una sistemazione negli alberghi della città gallurese per evitare di trascorrere la notte in aeroporto. La compagnia aerea conferma che il volo è stato cancellato a causa di un guasto all'aeromobile e a breve farà conoscere tutte le modalità per chiedere il rimborso previsto in questi casi. I passeggeri rimasti a terra potranno essere risarciti dei costi sostenuti in albergo.