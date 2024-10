Problemi strutturali per l'edificio scolastico che ospita 150 alunni delle elementari e medie di Cardedu. Il sindaco del paese ogliastrino, Matteo Piras, si è visto così costretto a firmare un'ordinanza di chiusura per "temporanea inagibilità". Da oggi gli insegnanti e gli studenti dovranno trasferirsi in altre strutture comunali.

Durante le vacanze di Natale l'ufficio tecnico del Comune provvederà a portare a termine i sopralluoghi e acquisendo tutti i dati necessari per avere un quadro definitivo degli interventi da attuare.

Successivamente partirà la richiesta di finanziamento alla Regione. L'edificio è stato costruito 25 anni fa e nei mesi scorsi sono emersi segnali preoccupanti: i piloni, infatti, risultano lesionati.

I tempi di ripristino potrebbero essere lunghi e non si escluderebbe l'ipotesi di procedere con la costruzione di una nuova scuola.