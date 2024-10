Incontro dei questori sardi stamane al Caip di Abbasanta per discutere le problematiche di ordine pubblico legate alla protesta dei pastori nell'ambito della vertenza sul prezzo del latte. Presenti anche i responsabili dei vari uffici Digos. La riunione si e' conclusa poco prima delle 13 e al termine i partecipanti non hanno rilasciato dichiarazioni.

La situazione nell'isola e' molto delicata. La protesta dei pastori anche oggi e' andata avanti con alcune manifestazioni in provincia di Cagliari e in provincia di Nuoro. Preoccupano le forze dell'ordine soprattutto gli assalti alle auto cisterne dei caseifici. Ieri il presidente della Cao di Oristano Renato Illotto ha rinnovato al questore di Oristano Ferdinando Rossi la richiesta di una maggiore sicurezza per la sua azienda impegnata nella trasformazione del latte.

Grande e' anche la preoccupazione per la concomitanza della protesta dei pastori con le elezioni regionali di domenica. Se domani a Roma non si dovesse arrivare a un'intesa e' possibile che si registri una vera e propria diserzione degli allevatori e delle loro famiglie dai seggi.

Non si escludono anche possibili ulteriori manifestazioni nella stessa giornata di domenica che potrebbero condizionare le operazioni elettorali.