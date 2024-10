Problemi di connessione per la rete Tim in tutta Italia.

Da ieri gli utenti segnalano i disservizi che oggi interessano anche la Sardegna.

Downdetector segue la situazione in tempo reale: le posizioni più segnalate in Italia sono Cagliari, Torino, Oristano, Roma, Napoli, Bologna, Milano, Sassari e Olbia.

I problemi più segnalati riguardano internet fisso per il 37%, telefonia mobile per il 33% e telefonia fissa per il 28%.

Nelle ultime 20 ore TIM ha postato su Twitter alcuni messaggi per garantire assistenza su rete mobile e fisso: "I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione".

L'azienda precisa. “In Sardegna si è verificato un problema contemporaneo su due nodi di rete. Uno dei due nodi è stato ripristinato in tempi rapidi, consentendo il recupero totale della rete. Il disservizio è durato complessivamente 40 minuti”.