E’ stata pubblicata oggi sul sito della direzione generale della Programmazione la documentazione relativa all’avvio delle procedure per la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di Regione, agenzie regionali, enti regionali ed enti locali della Sardegna, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Lo strumento ha una dotazione finanziaria di cinque milioni in tre anni, un milione di euro per il 2013 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per dar seguito alla Legge Regionale 18 del 26 luglio 2013.

Il contributo regionale agli operatori economici per il rimborso dei costi finanziari della cessione è pari al 65 per cento degli oneri sostenuti per singola operazione, fino ad un massimo annuale di 10.000 euro raggiungibile anche cumulativamente con più operazioni di cessione.

Gli operatori economici potranno presentare domanda di rimborso a partire dalle 10 di lunedì 9 dicembre.