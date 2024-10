Raffaele Sestu è stato confermato per la sesta volta consecutiva presidente dell’Unpli regionale della Sardegna.

Il comitato delle Pro loco isolane, dunque, ha riposto nuovamente la fiducia nel medico arzanese che con determinazione e impegno costante guida le associazioni turistiche nel lavoro di valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia dei paesi della Sardegna.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche del comitato regionale delle pro loco si sono svolte questa sera ad Arborea. Il vice presidente vicario è Sebastiano Sechi e il vice presidente Ugo Pinna.

“Per me è un grande onore ricoprire questo incarico” ha detto il presidente Sestu subito dopo la sua nuova elezione. “L’obiettivo oggi è quello di creare una nuova classe dirigente che possa portare avanti il lavoro che con tanto impegno abbiamo costruito in questi 20 anni. Abbiamo lottato per fare in modo che le Pro loco potessero rivestire a livello regionale il ruolo che a loro compete e con forza dobbiamo battere questa strada. Oggi le associazioni turistiche in Sardegna sono 350. Attraverso il contributo di tutti cercheremo di coprire anche i 27 paesi che oggi non hanno il loro presidio”.