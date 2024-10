Con il consenso del 99% dei voti delle 53 pro loco votanti, Romano Massa, è stato riconfermato, per il terzo mandato consecutivo, presidente delle Pro Loco Provinciali dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

Sabato 9 aprile, presso la Sala Conferenze (ex Municipio) a San Sperate, sono state svolte le votazioni per l’elezione del presidente regionale delle Pro Loco per il quadriennio 2016-2020.

“A livello personale sono molto entusiasta del sostegno delle Pro Loco e quindi più incentivato a portare avanti per altri 4 anni sempre al meglio il lavoro fin'ora svolto – ha detto Massa – puntando a rendere le Pro Loco sempre più protagoniste nell’azione di valorizzazione e custodi delle nostre Tradizioni e del nostro splendido territorio”.

I principali obiettivi discussi nell’ultima assemblea hanno riguardato anche la reintroduzione dell’appuntamento annuale “Pro Loco in Città”, un evento che mira al racconto del territorio, della storia, delle comunità e dei costumi locali, e che in passato aveva ricevuto grande consenso da parte della popolazione nel parco di Monte Claro a Cagliari.

Nel consiglio direttivo, oltre alla rielezione di Massa, l'assemblea ha proceduto ad eleggere gli altri 6 consiglieri: Simone Casti, (Pro Loco Pimentel), Gioachino Piseddu (Pro Loco Ortacesus) Manuela Cancedda (Pro Loco Muravera), Paolo Trudu (Pro Loco Pula), Alessandro Pisu (Pro Loco Soleminis), Diego Lisci (Pro loco San Sperate).