Acque agitate all’interno della Pro loco di Bonnanaro. Lunedì 20 agosto si è tenuta la l’assemblea generale dei soci che avrebbe dovuto discutere, tra le altre cose, dell’elezione di 3 membri del Consiglio direttivo. Come specificato in un comunicato apparso ieri nella pagina Facebook della Pro loco, alla riunione hanno partecipato 10 soci su 50, «convocati con lettera».

Nella stessa si è proceduto all’elezione unanime di Giuseppe Faedda come Consigliere ma, ha specificato il Presidente Francesco Soro, «Non sufficiente per poter mandare avanti la Pro loco in quanto ne mancano ancora due e manca la carica di tesoriere».

Nel corso dell’assemblea si è anche deciso «che le attività della Pro loco rimangono sospese fino alla prossima assemblea che si terrà ad ottobre. Le manifestazioni già programmate – prosegue Soro – dell’estate bonnanarese con la collaborazione delle Associazioni e Comitati saranno portate a compimento».

Il Presidente ha anche comunicato l’annullamento delle due manifestazioni “Passeggiata sotto le stelle” e “Percorso Turistico Religioso”, in programma, rispettivamente, per domenica 26 agosto e domenica 16 settembre.

«Nella speranza che da oggi fino ad ottobre qualche persona di buona volontà voglia far parte e integrare il Direttivo, affinché – prosegue il Presidente nel comunicato – le attività dell’Associazione riprendano vigore e si contribuisca alla rinascita sia economica e turistica del nostro paese».

In conclusione, Soro ha rimarcato come «nel caso che nella prossima assemblea non si presenti nessuno a candidarsi all’elezione di componente del Direttivo, il risultato sarà comunicato all’Unpli e di conseguenza l’Associazione Turistica Pro loco Bonnanaro sarà commissariata, passo precedente alla cancellazione dall’albo regionale delle Pro loco e chiusura definitiva».