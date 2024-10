Cambio al vertice del Comitato Provinciale che riunisce tutte le Pro Loco della provincia di Nuoro, il nuovo presidente è Pierpaolo Soro di Ollolai.

In occasione dell’ultima assemblea generale, che si è tenuta giovedì scorso, i presidenti delle 33 associazioni nuoresi hanno votato per nominare il presidente UNPLI che succede all’uscente Mario Dessolis di Mamoiada.

<<Sono onorato per il nuovo incarico che mi è stato assegnato - dice soddisfatto Pierapalo Soro -, mi auguro di svolgere questo importante ruolo nel migliore dei modi. Un grazie del tutto particolare va ai soci della Pro loco di Ollolai che da otto anni ho il piacere di rappresentare con entusiasmo>>.

La notizia della nomina di Soro arriva in un momento importante per le Associazioni turistiche della Sardegna che occupano un ruolo di rilievo anche nel programma politico della nuova amministrazione regionale.

<<Il precedente assessore del Turismo, Luigi Crisponi, ha dimostrato particolare sensibilità per il nostro operato - spiega Raffaele Sestu, presidente regionale Unpli Sardegna -. Il positivo confronto prosegue ora con l’assessore Morandi che ha ribadito più volte di credere fortemente nel ruolo che svolgono le Pro loco nei rispettivi territori. In quest’ottica si inseriscono per le nostre associazioni nuovi compiti che saranno impegnativi, ma che porteranno a risultati importanti come la creazione di punti di informazione turistica in diversi centri della Sardegna. L’assessore Morandi vuole che le Pro loco diventino parte attiva e propositiva della politica turistica sarda. Pierpaolo Soro è una persona che conosco da tanti anni e per la quale nutro una stima profonda. Soro ha dimostrato che con la sua attività di presidente a Ollolai è riuscito a fare molto bene e questo ci offre tante assicurazioni anche per il suo nuovo incarico>>.