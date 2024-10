Cambio della guardia nell’Associazione turistica Pro Loco di Ovodda. Dopo molti anni di presidenza, Ezio Marietti cede il testimone al giovane imprenditore Pietro Mastio.

Tutto il direttivo è stato rieletto. Il segretario è Gabriele Loddo, il cassiere è Maria Franca Mazoni, mentre i consiglieri sono Giorgio Soru e Michele Mura.

Dopo 12 anni di presidenza Marietti, la Pro loco ovoddese dunque volta pagina e affida l’importante incarico al giovane e determinato Pietro Mastio.

“Sono onorato per il nuovo incarico che mi hanno assegnato” dice il nuovo presidente. “Fin da subito il nuovo direttivo si metterà a lavoro per creare momenti di aggregazione che coinvolgano tutta la comunità di Ovodda. Ci impegneremo per valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni del nostro paese”.