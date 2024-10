“Il processo inevitabile di privatizzazione della Sogeaal, società di gestione dell’aeroporto di Alghero, è stato avviato e a breve sarà pubblicato un bando”. Ad affermarlo è stato l’assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana nel corso del consiglio comunale svoltosi ieri pomeriggio. Presenti all’incontro, tra gli altri, i vertici della stessa Sogeaal, il presidente Carlo Luzzati e il direttore generale Mario Peralda, il segretario regionale della Cgil, Arnaldo Boeddu e il consigliere regionale, ex sindaco di Alghero, Marco Tedde.

L’assessore ha rassicurato tutti sostenendo che l'aeroporto di Alghero non rischia nulla perché resta uno scalo di interesse nazionale.

Dunque, la società di gestone, dopo essere stata ricapitalizzata dalla Regione quattro volte in dieci anni, non può che essere venduta, “o ci si prova”, ha detto l’assessore.

"Non è un periodo buono per investire, me ne rendo conto, ma noi ci proviamo”, ha continuato il rappresentante della Regione. Ovviamente, oltre a questo, i futuri acquirenti dovranno fare i conti anche con i problemi di bilancio della stessa Sogeaal. Deiana, senza mezzi termini, ha anche spiegato ai presenti che "bisogna evitare atteggiamenti che possano rendere poco appetibile l’interesse all’acquisto".

Per la precisione, le quote in vendita sono pari al 72%, mentre il restante 28% rimarrà di proprietà della Regione.

Infine, l’assessore ha parlato dei 13 milioni circa che l’assessorato ha a disposizione: “sono soldi che abbiamo deciso di dirottare o totalmente o parzialmente verso il sostegno di flussi turistici fuori stagione negli aeroporti".