Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina intorno alle 6:40 in via San Geminiano, a Sestu, per un principio d'incendio che si è sviluppato nell'ingresso all'esterno di una pizzeria.

Gli operatori intervenuti sul posto con un'APS hanno provveduto tempestivamente allo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto un unità esterna di climatizzazione e l'ingresso all'attività commerciale, con elettroventilatore in dotazione alle attrezzature d'intervento hanno favorito la fuoriuscita del fumo che ha invaso l'interno del locale, mettendolo in sicurezza.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera attività commerciale limitando i danni solamente all'esterno. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato che ha avviato indagini sull'accaduto.