Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questo pomeriggio, nell'ex ss.131,nel comune di Sestu, all'interno di un azienda, per il principio d'incendio di alcuni quadri elettrici di connessione di un grosso impianto fotovoltaico.

Le squadra, coordinate dalla sala operativa del 115, sono tempestivamente intervenute per spegnere le fiamme evitando la propagazione del rogo alla struttura, adottando le procedure per operare sicurezza sul fotovoltaico in collaborazione con gli operatori dell'azienda.

Sul posto due automezzi, un APS (autopompa serbatoio), un ABP (autobotte pompa), e sette operatori. Sono in corso i controlli di accertamento sempre da parte dei Vigili del Fuoco per capire le cause che possono aver scaturito l'incendio.