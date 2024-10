Male, anzi malissimo il primo fine settimana della Sardegna in zona bianca in Sardagna. Sabato, davanti a un bar del centro storico a Nuoro è scoppiato il far west: maxi-assembramento, lanci di sedie e di bottiglie. Coinvolti una ventina di giovani di età compresa tra i 17 e 20 anni, senza mascherine, che si accapigliano durante la rissa all'esterno del locale, nel quartiere di Seuna.

Ma non è finita qui: ieri sera, domenica 7 marzo, intorno alle 20 un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato in viale Repubblica. È ora ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito il giovane stava discutendo con un coetaneo quando quest’ultimo ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito il rivale all’addome. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno portato in caserma.

Intanto, la notizia è rimbalzata su tutti i media nazionali. Tanti i video che circolano sui social, le forze dell'ordine hanno già acquisito tutti i filmati e cercano di risalire agli autori della maxi-rissa.