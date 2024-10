Sono partite questo pomeriggio in Sardegna le riprese del film "L'Accabadora" del regista cagliaritano Enrico Pau. I primi ciak in esterno sono stati girati sulla Giara di Gesturi, nel Medio Campidano, una delle location assieme ad una Cagliari, trasformata nel '43 dai bombardamenti degli alleati in un cumulo di macerie.

L'Accabadora, figura misteriosa, esecutrice di una forma di eutanasia socialmente accettata nelle comunità rurali sarde di un tempo non molto lontano, ha ispirato il regista che per realizzare la sua opera non si è però basato sull'omonimo romanzo con cui Michela Murgia vinse il Campiello. Protagonista del film è Donatella Finocchiaro.