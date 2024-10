“Vi comunico che in data odierna sono venuto a conoscenza della conferma del primo caso positivo di contagio da Covd-19 a Tuili. Vi garantisco la costante attenzione all’evoluzione della situazione nel territorio comunale”.

A pronunciare queste parole è stato il Sindaco Celestino Pitzalis.

“Si chiede a tutta la popolazione – aggiunge – non impegnata in attività lavorative di pubblica utilità e/o fornitura di beni e servizi essenziali di stare rigorosamente nelle proprie case per la propria sicurezza e per quella dell’intera comunità”

Attivato il Coc.