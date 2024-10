“Ho sperato di non doverlo scrivere questo post, invece è arrivato il momento anche per Banari. È stato accertato un caso di positività di un nostro concittadino/a. La notizia mi è stata comunicata dopo le 18.30 ed il paziente si trova già attualmente nell'ospedale di Sassari per effettuare ulteriori accertamenti”.

Ad annunciarlo è stato il Sindaco del paese del Meilogu, Antonio Carboni.

“In questo momento – ha aggiunto – vi chiedo il massimo sangue freddo e la massima tranquillità in quanto la situazione è sotto controllo. Immensa stima per la persona che non appena ha avuto esito sul tampone mi ha immediatamente chiamato per avvisarmi. Chiedo a tutti di non farsi prendere da ansia e una cortesia, Stiamo sereni, state a casa e tutto passerà presto”.