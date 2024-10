“Ho sperato di non doverlo scrivere questo post, invece è arrivato il momento anche per Villaspeciosa. È stato accertato un caso di positività di un nostro concittadino/a. La persona l’ho sentita già due volte oggi, sta bene, si trova nella propria abitazione in quarantena”.

Inizia così la nota del Sindaco di Villaspeciosa, Gianluca Melis, che ha annunciato il primo caso di positività nel suo comune. “A livello procedurale abbiamo immediatamente comunicato tramite piattaforma, vi ricordo il Coc era stato attivato non appena si era riscontrato il caso di Siliqua, tutte le info in nostro possesso”, ha aggiunto.

“Ho avvisato personalmente tutti i Sindaci confinanti telefonicamente – ha dichiarato Melis –e con invio Pec. In questo momento vi chiedo il massimo sangue freddo e la massima tranquillità in quanto la situazione è sotto controllo. Domani Ats, info non ufficiale, effettuerà campioni ai familiari stretti, stanno tutti bene, e nessuno di loro ha avuto frequentazioni di alcun tipo nel paese”.

“Immensa stima per la persona che non appena ha avuto esito sul tampone mi ha immediatamente chiamato per avvisarmi. Ats metterà in moto la macchina per escludere il rischio contagio a terzi. Chiedo a tutti – conclude – di non farsi prendere da ansia e una cortesia non chiamatemi e/o scrivetemi perché non dirò a nessuno, sia per privacy che per rispetto, il nome della persona. Stiamo sereni, state a casa e tutto passerà presto”.