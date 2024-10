“Purtroppo è risultato positivo al Covid-19 un nostro compaesano, purtroppo anche nella nostra comunità è arrivato il virus, si tratta di una persona che non ha avuto contatti con il paese, attualmente si trova in quarantena presso la sua abitazione, sta bene, non ha alcun sintomo. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti come è doveroso e necessario in questi delicatissimi casi”.

Lo si legge in una nota del Sindaco di Palmas Arborea, Andrea Pisu Massa, che aggiunge: “Ci tengo a precisare che la situazione è sotto controllo. Ora ancora di più vi chiedo la massima collaborazione restando a casa, uscendo solo per le strette necessità. Se siete costretti a uscire di casa osservate tutte le precauzioni, indossate i dispositivi di protezione come le mascherine, se necessari i guanti, rispettate le distanze di sicurezza, lavate spessissimo le mani e non portatele a contatto con la bocca, il naso e gli occhi”.

“Esprimo tutta la mia vicinanza al nostro concittadino – conclude il primo cittadino –che ripeto sta bene, sono in stretto contatto con le istituzioni sanitarie e le forze dell’ordine per monitorare la situazione, per questo che vi chiedo di stare tranquilli in quanto è tutto sotto controllo. Mantenete la calma”.