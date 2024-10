“È stato accertato un caso di positività di un nostro concittadino/a. La notizia mi è stata comunicata dallo stesso/a interessato/a. Sto avvisando personalmente tutti i Sindaci confinanti telefonicamente e con invio Pec. In questo momento vi chiedo il massimo sangue freddo e la massima tranquillità in quanto la situazione è sotto controllo”.

L’annuncio arriva dalla Sindaca di Cheremule, Antonella Chessa, che aggiunge: “Immensa stima per la persona che non appena ha avuto lievi sintomi influenzali si è spontaneamente messa in isolamento volontario e immediatamente chiamato per avvisarmi”.

“Chiedo a tutti di non farsi prendere da ansia. Stiamo sereni, continuiamo a stare a casa e tutto passerà presto. Sento con regolarità la persona infettata al telefono, vi posso assicurare che sta bene e ad oggi ha presentato lievissimi sintomi e non respiratori”.