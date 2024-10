La stagione estiva in Sardegna inizia nel peggiore dei modi. Nelle foto che ci sono state inviate in redazione da un nostro lettore sono ritratte le fiamme che in questo momento avvolgono le campagne di Tramatza all'altezza del bivio lungo la statale 131. Già un rogo era stato domato nella stessa zona proprio ieri sera. Oggi ancora fiamme, resta da capire se il vento di scirocco che soffia in questi giorni abbia riacceso il focolaio di ieri e se l'incendio di oggi abbia un nuovo responsabile.

Ogni anno, nell'isola, vanno in fumo migliaia di ettari di superficie boscosa e le fiamme arrecano danni talvolta irreversibili al nostro patrimonio boschivo. Una piaga, questa, che tutti noi dobbiamo impegnarci a combattere in ogni modo.

Se vedi un incendio chiama subito il Corpo Forestale al numero 1515.