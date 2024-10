Non serviva compilare alcun modulo, oggi, per sbarcare in Sardegna. L'ordinanza firmata dal governatore Solinas, che prevede la registrazione obbligatoria e la compilazione di un questionario, entrerà infatti in vigore da domani.

A presentarsi agli arrivi dello scalo cagliaritano, questa mattina, solo lavoratori e sardi di rientro dopo il lockdown. I primi voli sono arrivati da Roma Fiumicino alle 9.05 (42 passeggeri) e alle 10.20 (qualcuno in più). Abbracci e commozione fra genitori e i figli, fratelli e sorelle finalmente insieme dopo tanti mesi.

A tutti i passeggeri è stata misurata la temperatura corporea. A fine mattinata il primo volo da Milano Malpensa.