Spuntano, a 72 ore dalla vittoria, in casa centrosinistra le prime grane per il neo presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru sulla composizione della giunta.

Il segretario regionale Silvio Lai dice che sara' una giunta del presidente, cioe' che "decidera' lui i nomi" e Pigliaru ribadisce che in giunta non ci saranno indagati.

Chiaro il riferimento a Francesca Barracciu, vincitrice delle primarie, poi sostituita in extremis proprio da Pigliaru perche' indagata per peculato nell'inchiesta sull'uso dei fondi ai gruppi del Consiglio regionale, e che sperava in una riparazione al torto subito, ed al suo atto di generosita' ritirando la candidatura, con l'assessorato della Sanita'.

Lei replica che "non decide lui ma il partito" e Pigliaru lascia cadere la provocazione e ribadisce che le deleghe assessoriali saranno assegnate privilegiando "la competenza".

Foto: www.sardegnaoggi.it