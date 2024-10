“Sono state due giornate fantastiche con la città, le bellezze naturalistiche e i siti archeologici del territorio presi d'assalto da migliaia di visitatori e turisti.” E' contenta Alessia Littarru, Presidente dell'Associazione Primavera Sulcitana nel chiudere il bilancio dell'ultima edizione della kermesse enogastronomica del sud Sardegna,

Numeri alla mano, in migliaia si sono riversati nel centro della città mineraria, spinti anche dalla contemporanea edizione di Monumenti Aperti.

“In queste due giornate Carbonia, ha aperto porte ai suoi gioielli – ha sottolineato Mauro Manca, Assessore Comunale delle Attività produttive – il turismo deve diventare sempre più un punto di forza del nostro territorio”.

Tradizioni, bellezze storiche e naturalistiche le eccellenze del mondo dell’enogastronomia e artigianato della zona. Per un giorno Carbonia ha messo in mostra il meglio di se e particolare interesse ha suscitato la “Fusione di lame nuragiche” lo spettacolo voluto dalla cooperativa “Gli ultimi nuragici” con Andrea Loddo di Lanusei (costumista e attore del recente film Nuraghes).

Tra i piatti forti di questo fine settimana vanno messi in luce la storia, la cultura locale e i vari siti come quello di Monte Sirai, il Museo di Villa Sulcis, l’area archeologica di Cannas di Sotto ed altri che contraddistinguono l'area di Carbonia.

“Per quanto ci riguarda – riprende l'Assessore Comunale delle Attività Produttive del Comune di Carbonia – siamo soddisfatti dell’evento e vorremo riproporlo anche il prossimo anno. Abbiamo assistito a due giorni di festa che hanno portato in città numerosi visitatori, permettendo agli operatori del centro città, ma non solo, di lavorare. Abbiamo visto grande partecipazione di cittadini e in particolare delle Associazioni, che hanno proposto "eventi nell’evento”. L'aver fatto coincidere Primavera Sulcitana e Monumenti Aperti è stata la formula vincente, i turisti hanno avuto modo di apprezzare le bellezze dei monumenti, le degustazioni di piatti tipici del territorio e assistere a rappresentazioni di vita dell'epoca nuragica.

La prossima tappa della rassegna dal titolo “Dal Mare alla Montagna” è in programma il 20 e 21 maggio a Teulada.