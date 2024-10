Fervono i preparativi a Gairo per la manifestazione “Primavera in Ogliastra” in programma per il prossimo 10 e 11 giugno. Un appuntaento da segnare sull’agenda grazie al quale sarà possibile conoscere, o riscoprire, i sapori, i profumi, i colori, le tradizioni e la storia del centro di circa 1.400 abitanti.

Intanto, sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale l’amministrazione comunale invita artigiani e hobbisti non locali a partecipare all’evento.

Nelle giornate della manifestazione, infatti, è prevista l'apertura delle varie Cortes locali e la realizzazione di vari stand lungo tutto il percorso espositivo.

Gli spazi saranno ripartiti tra via della Libertà, nei pressi della Piazza principale del paese, e via della Vittoria, dedicata appositamente all'esposizione degli hobbisti.

Coloro che sono interessati ad esporre i propri lavori, dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.comune.gairo.og.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=434

Lo stesso modulo potrà essere consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio, o inviata tramite e-mail a vicesindaco@comune.gairo.og.it e giadapittalis@hotmail.com

Le domande dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre lunedì 1 maggio 2017.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il vicesindaco, l'Ing. Sergio Lorrai al numero 339-7248516 o la Dott.ssa Pittalis, 0782-222454.