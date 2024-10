Sarà lo spettacolo di danza per grandi e bambini “Perseo e Medusa ad aprire lunedì 21 maggio alle 20.30, “Primavera a Teatro”, la kermesse promossa dalla Compagnia Danza Estemporada con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari, e inserita all’interno del “Maggio Sassarese”. La direzione artistica è curata da Livia Lepri.

L’opera, interpretata da Fioraldj Doci, Senio Dattena e Sara Manca con le coreografie di Cristina Locci e le elaborazioni musicali di Diego Soddu, è una produzione ASMED Balletto di Sardegna, ideata e diretta da Senio Giovanni Barbaro Dattena.

Una composizione che andrà in scena a Paazzo di Città a Sassari e che ha come obiettivo, quello di coniugare insieme lo spettacolo e il divertimento con il sentimento e la poesia attraverso il racconto del mito di Medusa, trasformata dalla Dea Atena in un orribile mostro e dell’eroe Perseo. I costumi sono stati realizzati da Stefania Dessì (sotto la supervisione di Dattena) con le allieve della quarta A dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” di Cagliari.