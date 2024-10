Sono quattro i nomi che correranno nelle primarie del centrosinistra, il 22 di febbraio prossimo, per la scelta del candidato sindaco di Quartu Sant’Elena.

Tre i democratici, Stefano Delunas, Andrea Piani e Francesco Piludu, mentre per i Verdi ci sarà Francesco Fiermonte. Quest'ultimo ha già reso noto il suo programma. I temi centrali sono lavoro e integrazione: “Se vincerà il centrosinistra, in particolare se a guidarlo sarò io – afferma Fiermonte - i soldi disponibili per i progetti culturali che puntano all’integrazione saranno spesi tutti e bene.

Inoltre, quello che mi sta a cuore in questo momento è che le occasioni di lavoro siano moltiplicate per effetto dell’azione della futura amministrazione quartese. ieri a margine di un incontro con la cittadinanza ho appreso le ennesime storie di giovani che si dicono pronti a lasciare la Sardegna. Podemos! Sì, podemos!”, dice Fiermonte richiamandosi al partito ambientalista spagnolo che secondo un sondaggio realizzato dal quotidiano El Paìs sarebbe il primo partito in se si votasse oggi in Spagna.

Intanto, sul fronte del centrodestra la ricandidatura dell'attuale sindaco Mauro Contini appare come la più probabile, anche se non tutti sono d’accordo. Infatti, in vista delle amministrative di primavera, il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Michele Cossa ha le idee chiare: “Serve discontinuità rispetto a metodi di governo e di politica non condivisi. La terza città della Sardegna si aspetta dalla politica un drastico cambio di rotta". L'esponente del centrodestra chiede, dunque, le primarie per la scelta del candidato sindaco, a fronte alla decisione dell'attuale primo cittadino Mauro Contini (Fi) di ricandidarsi.