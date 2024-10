Prosegue la campagna elettorale dei quattro candidati (Per il PD Stefano Delunas, Andrea Piani e Francesco Piludu, per i Verdi Francesco Fiermonte) che correranno nelle primarie del centrosinistra il 22 di febbraio per la scelta del candidato sindaco di Quartu Sant’Elena.

Francesco Piludu, 33 anni, consigliere comunale della attuale legislatura, sabato sera ha incontrato i ragazzi della città: “Tanti giovani della nostra età decidono di cercare lavoro e fortuna lontano. È una scelta difficile e come tale va rispettata. Questa campagna, però, mi sta mostrando, nel colloquio quotidiano con tante persone diverse e ancor più di quanto io già non sapessi ossia le grandi potenzialità e gli enormi margini di crescita che la nostra città ha. Sono spazi e opportunità di lavoro che i giovani di Quartu, con le capacità, le competenze, la buona volontà sono in grado di mettere a frutto. Per la propria soddisfazione personale e professionale, e per la crescita della nostra città”.

Inoltre, nel corso dell’incontro, il candidato del PD mostra idee chiare per quel che riguarda il futuro del Poetto: “Essere qui oggi è anche volerci riappropriare di un tesoro della nostra comunità lasciato troppo spesso a se stesso. L’amministrazione deve porre in essere un nuovo PUL per rendere turistiche e con opportunità di impiego tutte le spiagge del territorio”.

Le primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Quartu si svolgeranno il prossimo 22 febbraio. Dalle ore 8 alle 20 potranno votare tutti i residenti, italiani e stranieri, a partire dal sedicesimo anno di età.