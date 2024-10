Ieri alle ore 19:20 circa a Villasimius, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, sono intervenuti in Via Raffaello per sottoporre a controllo un 52enne del posto, senza fissa dimora, nullafacente, conosciuto dai militari per pregresse vicende. Il soggetto, all'arrivo degli uomini dell’Arma, opponeva resistenza al controllo, brandendo un coltello “Opinel” a serramanico, della lunghezza totale di 18 cm di cui 8 cm di lama, con cui poi si autoinfliggeva delle lesioni superficiali sull'avambraccio sinistro, per poi brandirlo ancora all’indirizzo dei militari.

I Carabinieri lo disarmavano prontamente e lo ammanettavano per prevenire possibili atti violenti da parte dell’uomo. Condotto presso gli uffici del reparto operante, vista la scarsa lucidità e presenza a se stesso che l’uomo dimostrava, veniva sottoposto a visita da parte della guardia medica dell'ospedale di Muravera, della quale era stato richiesto l’intervento, che ne disponeva il trasporto per ricovero presso l'ospedale San Marcellino di Muravera. Di quanto accaduto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.