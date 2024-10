Non bastavano i cumuli di rifiuti in mezzo a strade e marciapiedi, come documentato nei giorni scorsi da Sardegna Live.

Ora, in via Podgora e via Bosco Cappuccio, c'è anche chi da alle fiamme le discariche all'aperto: è accaduto stasera, a San Michele, mentre i cittadini sbigottiti osservavano l'intervento della squadra del 115 in forza al Distaccamento del Porto, accorsa sul posto per le operazioni di spegnimento.

Una situazione di generale pericolo, oltre che di degrado senza precedenti: colpevoli, come sempre, i maleducati e incivili, che in barba alle regole del porta a porta e della raccolta differenziata istituite dal Comune, continuano ad abbandonare ogni genere di rifiuti in mezzo alle strade del quartiere.