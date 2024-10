La Polizia di Stato ha tratto in arresto Corrado Macciò, 53enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per tentato furto aggravato.

Nella serata di ieri un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nei servizi di controllo del territorio, ha sorpreso e bloccato l’uomo all’interno di un’autovettura parcheggiata in un’area condominiale nella Via Dante, intento a riempire dei sacchetti in plastica con vari oggetti prelevati dall’interno del mezzo.

Dalle verifiche effettuate sul veicolo i poliziotti hanno rilevato che presentava la forzatura della portiera e l’abitacolo era stato messo a soqquadro. gli equipaggi della Squadra Volante erano intervenuti nella stessa serata presso la struttura della Caritas di Via Sant’Ignazio, a seguito di una richiesta di intervento sulla linea telefonica 113, per una lite tra due ospiti in cui era coinvolto anche il 53enne, allontanato dal custode poco prima dell’arrivo degli operatori. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito direttissimo.