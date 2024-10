Dramma sfiorato a Quartu, dove c’è stata una forte esplosione, per la quale non sono ancora molto chiare le dinamiche: forse una fuga di gas, poi il boato. Nei fatti, nell’abitazione di u pensionato 75enne, in via Mori, si è sfiorato il dramma.

Sul posto, dopo il forte boato, l’allarme dei vicini di casa dell’uomo: sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, il 118, i Carabinieri della Radiomobile e la Polizia Municipale.

L’anziano (di cui non sono state rese note le generalità), è ricoverato al Brotzu di Cagliari, con alcune ustioni in alcune parti del corpo, ma pare fortunatamente non sia in pericolo di vita. Si sono comunque vissuti momenti di paura nel centro storico di Quartu: sono in corso le indagini per accertare le cause dell'episodio.