In farmacia un punto di riferimento qualificato per vegani e vegetariani. Partono a ottobre nella Farmacia Martinez a Quartu le attività del primo punto Pharmavegana in Sardegna.

A disposizione dietro il bancone un professionista disponibile e costantemente formato e aggiornato.

Avviata nel 2013 in collaborazione con un gruppo di farmacisti particolarmente vicini alla cultura dell'"alicamento" (alimento/medicamento), Pharmavegana prevede un percorso di formazione di quattro anni in Nutrizione e Medicina Funzionale Evoluta, in ambito vegetariano e vegano, certificato da quattro livelli di specializzazione.

Tra le principali sessioni didattiche: le basi dell'alimentazione vegetale, la biochimica degli alimenti, i limiti d'allarme di carenza in chiave funzionale, l'etica vegana, e la degustazione e alfabetizzazione sensoriale.

Anche le farmaciste dell'attività di Quartu hanno intrapreso, a partire da gennaio, questo percorso formativo.Gli esperti saranno riconoscibili grazie alla spilla Pharmavegana che verrà indossata esclusivamente dal personale adeguatamente formato iscritto all'elenco dei professionisti abilitati.

"Il nostro operato quotidianamente è rivolto in toto- spiega Valentina Deidda, titolare da oltre 13 anni- al rispetto dell'ambiente e al benessere della persona. Qualche anno fa abbiamo rinnovato il nostro ambiente per renderlo più ecosostenibile e per ridurre l'impatto ambientale e crediamo che attraverso la formazione e la condivisione possiamo dare alla nostra comunità i mezzi per fare delle scelte più consapevoli e rispettose verso sé stessi e il nostro mondo. Diventare punto PharmaVegana è un altro passo verso questa direzione, visto il numero sempre crescente di vegetariani e vegani".