«Rendere più bello, gradevole ed ospitale, il paese attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza. Tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini e ospiti del paese di Thiesi».

È questo l’obiettivo della prima edizione di “Thiesi in fiore”, un concorso di abbellimento di balconi, terrazze o altri particolati abitativi visibili dall’esterno promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Soletta.

Il concorso è riservato sia privati cittadini di Thiesi che sono proprietari di immobili o locatari che Associazioni e attività commerciali che svolgono la propria attività nel territorio comunale.

Stabiliti anche quattro criteri di valutazione: combinazione cromatica dei fiori e delle piante, armonia d’inserimento del verde nello spazio abitativo, originalità della creazione e inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano.

La giuria, composta da due esponenti del settore florovivaistico, un esperto di fotografia e un esperto nel settore della cura del verde urbano, effettuerà dei dei sopralluoghi nei quali saranno scattate due o tre fotografie della composizione.

I primi quattro classificati (esclusi Associazioni e attività commerciali) riceveranno dei buoni spesa quantificati in 150 euro (primo posto), 130 (secondo), 120 (terzo) e 100 (quarto) che dovranno essere utilizzati per l’acquisto di fiori presso le ditte florovivaistiche di Thiesi che aderiranno all’iniziativa.

Un quinto premio di 50 euro sarà assegnato, come menzione d’onore, al concorrente che si sia distinto in modo particolare. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e un ricordo simbolico dell’iniziativa.

I moduli di adesione, disponibile anche nel sito istituzionale www.comunethiesi.it, dovrà essere consegnato entro venerdì 13 luglio alle 14.00, all’ufficio Protocollo mentre le composizioni dovranno essere realizzate entro il 31 dello stesso mese. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 8 agosto. Il comune si riserva la facoltà di utilizzare le foto per una mostra fotografica.

Maggiori informazioni ai numeri di telefono 079886012 (Responsabile del settore sociale, dottoressa Francesca Canu) o al 3371022365 (Gavina Tola).