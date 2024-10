Nella mattinata di ieri a Quartu Sant’Elena la polizia, a seguito di una perquisizione a casa di un 19enne, ha trovato 12 piante di marijuana di 2 metri circa, complete di un impianto di irrigazione ed essiccazione, un bilancino di precisione e 13 grammi della stessa sostanza occultati all’interno di un sacchetto pronto per essere venduto.

Nei guai è finito nuovamente un pluripregiudicato, Sergio Paolo Desogus, già noto perché lo scorso 23 settembre era stato indagato insieme alla nonna per coltivazione di piante di marijuana rinvenuta in località “Sa Tanchitta” a Flumini di Quartu.

Oltre allo stupefacente, in casa del giovane è stato rinvenuto un quantitativo notevole di materiale di ricambio per motocicli ancora imballato (parabrezza grandi e piccoli, luci, parafanghi, ecc..) per un valore di 10 mila euro, di cui Desogus non avrebbe fornito giustificazioni circa la provenienza.

Ma non solo, la polizia ha anche trovato finestre, porta finestre e box doccia che potrebbero essere stati rubati.

Sono in corso gli accertamenti per rintracciare i legittimi proprietari.

Inoltre, dalla perquisizione è stata rinvenuta anche una pistola Beretta 92 (scacciacani) priva del tappo rosso, identica all’originale in dotazione alle Forze di Polizia.

Infine, il 19enne è stato anche denunciato per furto di energia elettrica in quanto aveva collegato abusivamente il contatore di casa alla centralina Enel.

Su disposizione del P.M. il Desogus è stato trattenuto nella camere di sicurezza del Commissariato in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.