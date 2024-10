Il 22 marzo 2014, presso la sala comunale di Santa Giusta, Oristano, si é svolta la prima Assemblea Nazionale del Movimento Zona Franca.

“Primo incontro ufficiale del Movimento, a seguito della faticosa ma entusiasmante partecipazione alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna”, si legge nel comunicato stampa del Movimento.

Alla riunione l'assemblea ha gettato le basi per tracciare il futuro percorso del Movimento.

Tenendo fede a quanto anticipato in campagna elettorale, il Movimento Zona Franca proseguirà il suo obiettivo di rivendicazione del diritto della Sardegna ad essere Zona Franca attraverso un doppio binario: “Verrà perseguito il percorso legale per il riconoscimento internazionale dello status giuridico che attende da 65 anni di essere applicato, attraverso "l'Associazione Zona Franca Sardegna" e, in parallelo, si darà corso alla massima diffusione del tema tra i cittadini sardi stimolando la nascita di nuovi comitati comunali, oltre che, aprire il dialogo e le interlocuzioni con i movimenti e le forze politiche identitarie, per gettare le basi del progetto politico del ballu tundu a manu tenta”.