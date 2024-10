Con la lettera indirizzata ai rispettivi presidenti, le consigliere comunali di Alghero, Elisabetta Boglioli (PdS) e Marina Mallanta (Misto), hanno ufficializzato questa mattina la costituzione in seno al Consiglio Comunale del gruppo "Prima Alghero".

«Lealtà politica prima ancora che personale, per rafforzare l'impegno fino ad oggi portato avanti con serietà e successo di risultati all'interno della Maggioranza a sostegno del sindaco Mario Bruno» hanno scritto le consigliere, sottolineando come non possano essere schermaglie pre-elettorali o diatribe di posizione ad offuscare quanto realizzato dall'Amministrazione comunale in carica nell'arco del mandato.

«Impegno e responsabilità che andrà avanti con rinnovata passione, con l'unico obbiettivo di contribuire alla buona amministrazione pubblica ed alla crescita collettiva della città, valori che fin dal primo minuto sono stati il vero motivo che ha alimentato il nostro impegno civico a servizio del territorio e degli Algheresi».