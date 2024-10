Il chiosco "Pause", in viale Fra Ignazio, a pochi metri dall'Anfiteatro Romano di Cagliari, è il fulcro attorno al quale ruota la festa.

Metti i deejay in consolle, la musica, luci, birra e divertimento puro e al Pridefest (così è chiamato l'evento su facebook di stasera), accorrono centinaia di giovani, ragazzi e ragazze che trasformano la piazzetta in una allegra "carovana" per stare insieme, ballare, bere e divertirsi all'aperto. E non mancano i sorrisi, la voglia di staccare la spina almeno una sera dallo studio e dai libri.

Un modo come un altro alternativo per fare qualcosa di diverso, lontano da piazza Yenne e dai chioschi del Poetto: i giovanissimi gestori del chiosco-bar non sono nuovi a questo genere di belle iniziative che richiamano tanti studenti delle vicine facoltà.

Nel frattempo, sabato 7 luglio, è atteso l'evento targato Sardegna Pride, dove sono attese migliaia di persone da tutta l'isola.