Così come gli altri colleghi isolani del comparto, anche i pastori di Bonnanaro hanno voluto alzare la voce contro il basso costo del prezzo del latte e hanno deciso di ritrovarsi questa mattina, alla “Madonnina”, per manifestare pacificamente tutto il loro malessere per la crisi che sta colpendo il settore agropastorale.

Presente anche alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale, in testa il Sindaco Antonio Marras che ha voluto portare la sua solidarietà ai pastori, rimarcando che va rispettato il lavoro di tutti. Presenti anche alcuni ragazzi. Subito dopo i pastori hanno gettato il latte in strada.

Costantino Puggioni, capitano dei barracelli di Torralba, non ha fatto mancare il suo sostegno. Salvatore Arru, pastore e Assessore all’Agricoltura del Comune di Borutta ha rimarcato come «La lotta, purtroppo, è iniziata dopo una lunga trattativa che non è andata in porto. Il prezzo del latte è troppo basso, non rientriamo nei costi e quindi decidiamo ci continuarla».